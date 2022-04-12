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Супруга Уилла Смита впервые появилась на публике после инцидента на «Оскаре»

Оскорбленная жена американского актера впервые вышла в свет после скандальной выходки мужа. Джада Пинкетт-Смит появилась на открытии Центра исполнительских искусств The Rhimes.
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Джада Пинкетт-Смит

Фото: Billy Bennight/ Global Look Press

Актриса Джада Пинкетт-Смит появилась на публике впервые после того, как ее муж дал звонкую пощечину комику Крису Року на сцене во время церемонии награждения «Оскар». Джада Пинкетт-Смит посетила открытие Центра исполнительских искусств The Rhimes в Лос-Анджелесе, сообщает Woman.ru.

Джада примерила золотое платье в пол. К слову, скандал вокруг своей семьи она переносит довольно стойко. Совсем недавно Академия кинематографических искусств и наук запретила Уиллу Смиту появляться на «Оскаре», а спустя всего два дня его супруга появляется на светском мероприятии в шикарном платье.

Кстати, Крис Рок чувствует себя отлично. После инцидента на кинопремии цена на его выступление возросла в 10 раз. Он уже начал работать над стендап-программой о том, как получил пощечину от разъяренного Смита.

Фото: Global Look Press

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