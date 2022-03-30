Супруга Уилла Смита впервые после скандала на «Оскаре» вышла на связь с поклонниками

Напомним, что во время торжественной церемонии ведущий Крис Рок получил звонкую пощечину от актера Уилла Смита. Видео, где Смит бьет комика, облетело весь мир и стало мемом. Дело в том, что Рок пошутил над болезнью Джады, что не понравилось Смиту. Он не смог стерпеть неуважительное отношение к своей любимой и вступился за ее честь. Позже актер принес свои извинения и признал, что такое поведение является неприемлемым.

Вслед за супругом прервала молчание и Джада. Женщина обратилась к подписчикам в соцсетях: «Это сезон исцеления, и я здесь для этого».

Стоит отметить, что в день скандала Уилл Смит получил золотую статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Конечно, инцидент не остался без внимания организаторов мероприятия. Некоторые считают, что актера стоит лишить награды.