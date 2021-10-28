Супруга Уилла Смита откровенно рассказала об их интимной жизни

Джада призналась, что у них с Уиллом «никогда не было проблем в спальне». Об этом она рассказала актрисе Гвинет Пэлтроу в последнем эпизоде шоу «Red Table Talk» на Facebook Watch.

Во время диалога супруга актера сказала, что поддерживать здоровую и полноценную сексуальную жизнь совсем непросто. Заблуждения людей в том, что они думают — если любят своего партнера, то знают и о его предпочтениях. Но это огромная ошибка. «Это как "Ну, если ты меня любишь, ты должен все знать. Если ты меня любишь, ты должен читать мои мысли". Это огромный подводный камень».