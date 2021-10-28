passion.ru
1 мин.

Супруга Уилла Смита откровенно рассказала об их интимной жизни

50-летняя жена голливудского актера Уилла Смита и телеведущая Джада Пинкетт Смит уверена в том, что для супружеских пар важно уметь сохранять свои интимные отношения на хорошем уровне, но это не всегда легко. Звезда считает, что для некоторых эта задача может быть непреодолима.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Джада Пинкетт Смит и Уилл Смит

Фото: Picture-alliance

Джада призналась, что у них с Уиллом «никогда не было проблем в спальне». Об этом она рассказала актрисе Гвинет Пэлтроу в последнем эпизоде шоу «Red Table Talk» на Facebook Watch.

Во время диалога супруга актера сказала, что поддерживать здоровую и полноценную сексуальную жизнь совсем непросто. Заблуждения людей в том, что они думают — если любят своего партнера, то знают и о его предпочтениях. Но это огромная ошибка. «Это как "Ну, если ты меня любишь, ты должен все знать. Если ты меня любишь, ты должен читать мои мысли". Это огромный подводный камень».

Джада Пинкетт-Смит занимается спортом

Многим парам, уверена Джада, часто бывает «неудобно» рассуждать на тему своих сексуальных отношений. Но необходимо учиться говорить друг с другом, тогда не будет возникать проблем. «Это неудобно, но невероятно полезно, и я думаю, что касается секса, мы нечасто говорим об этом, и вокруг этого так много фантазий».

После интервью ведущая настояла на том, что в их паре с Уиллом Смитом «никогда не было проблем в сексе», на фоне слухов о разладе в их отношениях.

Фото и видео: Picture-alliance