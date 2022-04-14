Супруга Константина Ивлева отправилась домой с новорожденной дочерью

Жена телеповара поделилась с подписчиками радостной новостью. Наконец Валерия вместе с дочкой выписывается из клиники. «Мы едем домой! Девчонка у нас с характером! Сама решает, как ей лучше и когда пора. Немного приду в себя и уже дома поделюсь с вами этой увлекательной историей», — поделилась новоиспеченная мама в личном блоге.

Напомним, что девочка появилась на свет чуть раньше срока. Но с ней все хорошо и кроха отлично себя чувствует. Малышку назвали Никой. По словам родителей, они определились с именем сразу, как узнали о пополнении.