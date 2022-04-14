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Супруга Константина Ивлева отправилась домой с новорожденной дочерью

10 апреля 29-летняя Валерия Ивлева родила Константину девочку. Сегодня ресторатор приехал за любимой женой и малышкой в роддом. Женщина счастлива наконец вернуться домой.
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Константин Ивлев с супругой

Фото: Соцсети

Жена телеповара поделилась с подписчиками радостной новостью. Наконец Валерия вместе с дочкой выписывается из клиники. «Мы едем домой! Девчонка у нас с характером! Сама решает, как ей лучше и когда пора. Немного приду в себя и уже дома поделюсь с вами этой увлекательной историей», — поделилась новоиспеченная мама в личном блоге.

Напомним, что девочка появилась на свет чуть раньше срока. Но с ней все хорошо и кроха отлично себя чувствует. Малышку назвали Никой. По словам родителей, они определились с именем сразу, как узнали о пополнении.

Валерия Ивлева в роддоме

Валерия Ивлева в роддоме

Фото: Соцсети

«Как ни странно, с этим мы определились в тот же день, когда узнали, что у нас будет девочка. Нашли в Интернете подборку женских имен и пошли по алфавиту. Мы выбрали три имени, прочитали значение каждого и сразу поняли, как будут звать нашего ребенка — Ника. Не хотели экзотическое имя, как это сейчас модно. Все-таки живем в России», — объяснила Валерия.

К слову, для жены ресторатора ребенок стал первым, а для самого Константина уже третьим. Бывшая жена подарила Ивлеву сына Матвея и дочь Марусю. Константин очень любит своих детей и поддерживает с ними связь.

Фото: соцсети

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