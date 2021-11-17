Супруга известного российского олигарха умерла в Лондоне при загадочных обстоятельствах

В Лондоне скончалась Ирина Изместьева, жена экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, который был в 2007 году осужден на пожизненное заключение. О ее смерти сообщила в социальных сетях ее близкая подруга, рассказав о том, что та некоторое время плохо себя чувствовала.

«Она кашляла и плохо себя чувствовала несколько дней. Знаю, что не COVID-19. Хочу сказать, что мало на свете таких светлых, верных, сильных женщин. Ира всегда была рядом, когда чувствовала, что может помочь, без слов и просьб делала то, что нужно. Все проблемы и неприятности меркнут на фоне этой трагедии. Друзья, скажу банальность: цените каждый день, берегите, прощайте друг друга и будьте благодарны Богу за жизнь», – написала она.