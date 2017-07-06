В преддверии юбилея музыканта вышел документальный фильм о его жизни

16 июля исполнится 55 лет всенародному любимцу Григорию Лепсу. В преддверии юбилея музыканта и продюсера в эфире «Первого канала» вышел документальный фильм «Григорий Лепс. По наклонной вверх».

Григорий никогда не скрывал, что далек от идеала, но это не мешает ему быть любимым миллионами людей. Несколько лет назад артист признался, что зависим от алкоголя: «Есть люди, которые умеют пить, есть те, кто не умеют. Я отношусь ко вторым - не умею пить мало. У меня было несколько случаев, когда я выходил на сцену никакой. Но я никогда не позволял себе не доработать или работать плохо. Всегда старался делать все на максимуме своих физических возможностей».

Уже семнадцать лет рядом с Григорием находится его жена Анна. Супруга музыканта поддерживает его во всем, несмотря на трудности. «Он уже в таком сейчас возрасте находится, когда ты принимаешь свои и положительные и отрицательные качества. Когда ты уже принимаешь себя таким, какой ты есть. Но для меня это на самом деле очень важно, потому что озвучить это уже как шаг к успеху. Борьба, да, у него все время борьба. Он честен перед собой».

Лепс признается, что постоянно находится под наблюдением медиков, возит с собой врача: «Работы много, не успеваешь восстанавливаться, поэтому я с собой таскаю все время врача, постоянно какие-то вливания, какие-то переливания, какие-то препараты, какие-то капельницы, это постоянно происходит, чтобы сохранить форму.

Особую благодарность Григорий выражает своей маме — Нателле Лепсверидзе. По словам артиста, она один раз родила его физически и несколько раз вытаскивала прямиком с того света. Лепс считает маму своим ангелом-хранителем. Как говорит певец, именно ее любовь спасла его много лет назад, когда он попал в реанимацию с панкреонекрозом. «Грубо говоря, у меня была гангрена поджелудочной железы. И если бы не мама, меня бы сейчас не было на этом свете». Нателле пришлось продать квартиру, чтобы вылечить сына.

Григорий благодарит тех, кого встретил на своем жизненном пути, тех, кто помогает ему. И сейчас он старается «раздать долги», делая все, что в его силах. Музыкант помогает храмам, больным детям, устраивает благотворительные аукционы.