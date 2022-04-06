Супруга футболиста Мамаева подтвердила беременность: «Плод нашей любви»

36-летняя Надежда Санько наконец подтвердила свою беременность. Она опубликовала фото, на котором хорошо заметен округлившийся живот. Похоже, что девушка уже на серьезном месяце.

Блогер оставила трогательную подпись к фотографиям: «Это неоконченный совместный год подарил нам все, о чем мечтали, что задумывали, и даже больше… Сначала он дал нам нас, эту судьбоносную встречу, любовь, семью, огромное количество событий, изменений и самое главное — новую жизнь, которая зародилась во мне как плод нашей любви! Такой желанный и ценный, будто Всевышний исполнил каждую деталь, о которой мы просили».

Напомним, что Павел и Надежда объявили о своих отношениях сразу после скандального развода футболиста. Свадьба звезд прошла скромно, что вызвало много вопросов. Поклонники начали подозревать, что блондинка ждет ребенка. Тем более что после этого Надежда пропала из соцсетей. Наконец домыслы поклонников подтвердились. Подписчики поздравили Надежду и Павла в комментариях.