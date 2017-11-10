Пара посетила торжественную церемонию вручения премии «Больше, чем звезды», прошедшую в Москве минувшим вечером

В середине этого лета Евгений Папунаишвили женился на своей избраннице — стилисте итальянского происхождения Салиме Бижабер. Спустя три месяца после свадьбы стало известно, что супруга хореографа находится в интересном положении.

Минувшим вечером пара появилась на красной дорожке церемонии вручения премии журнала ОК! «Больше, чем звезды». Салима выбрала черное платье свободного кроя, подчеркнувшее ее округлившийся живот.