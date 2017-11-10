Супруга Евгения Папунаишвили продемонстрировала округлившийся живот
Фото из Instagram Евгения Папунаишвили
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Пара посетила торжественную церемонию вручения премии «Больше, чем звезды», прошедшую в Москве минувшим вечером
В середине этого лета Евгений Папунаишвили женился на своей избраннице — стилисте итальянского происхождения Салиме Бижабер. Спустя три месяца после свадьбы стало известно, что супруга хореографа находится в интересном положении.
Минувшим вечером пара появилась на красной дорожке церемонии вручения премии журнала ОК! «Больше, чем звезды». Салима выбрала черное платье свободного кроя, подчеркнувшее ее округлившийся живот.
Как сообщалось ранее, Салима хорошо себя чувствует и даже отправляется с мужем в различные поездки. Так, летом супруги побывали в родном городе стилиста Комо.