Супруга Безрукова рассказала о планах по усыновлению ребенка: «Семья должна быть в ресурсе»

Сергей и Анна уже являются родителями троих детей. Они воспитывают сыновей Степана и Василия, а также дочь Марию. Сергей часто говорит о том, что ему нравится быть отцом и нянчиться с малышами.

Несмотря на то что последний ребенок в семье Безруковых появился сравнительно недавно, Сергей и Анна уже подумывают о том, чтобы усыновить еще одно дитя. Они ждут, пока подрастут старшие дети.

«У нас есть такие планы, но для этого семья должна быть в ресурсном состоянии. Сейчас у нас трое малышей, маленькому всего полгодика. Я думаю, что как только мы выйдем на такой уровень, когда будем готовы, то обязательно это сделаем», — рассказала 38-летняя жена Безрукова.