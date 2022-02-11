Супруга Безрукова рассказала о планах по усыновлению ребенка: «Семья должна быть в ресурсе»
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Сергей и Анна уже являются родителями троих детей. Они воспитывают сыновей Степана и Василия, а также дочь Марию. Сергей часто говорит о том, что ему нравится быть отцом и нянчиться с малышами.
Несмотря на то что последний ребенок в семье Безруковых появился сравнительно недавно, Сергей и Анна уже подумывают о том, чтобы усыновить еще одно дитя. Они ждут, пока подрастут старшие дети.
«У нас есть такие планы, но для этого семья должна быть в ресурсном состоянии. Сейчас у нас трое малышей, маленькому всего полгодика. Я думаю, что как только мы выйдем на такой уровень, когда будем готовы, то обязательно это сделаем», — рассказала 38-летняя жена Безрукова.
По словам Анны, она всегда хотела иметь большую семью. Кажется, Сергей согласен с супругой в этом вопросе. «Мы всегда хотели. У нас очень много любви, ей нужно делиться», — пояснила Матисон.
Супруги еще не определились с полом ребенка, которого хотят взять под свою опеку. Они пообещали, что в скором времени раскроют этот секрет, сообщает Starhit.
Фото и видео: Instagram