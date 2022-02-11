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Супруга Безрукова рассказала о планах по усыновлению ребенка: «Семья должна быть в ресурсе»

В последнее время Сергей Безруков и Анна Матисон редко выходят в свет вместе. Но на днях супруги посетили премьеру фильма «Смерть на Ниле». Это их первое совместное появление на публике после рождения третьего ребенка. На троих наследниках родители останавливаться на собираются.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков с женой

Сергей и Анна уже являются родителями троих детей. Они воспитывают сыновей Степана и Василия, а также дочь Марию. Сергей часто говорит о том, что ему нравится быть отцом и нянчиться с малышами.

Несмотря на то что последний ребенок в семье Безруковых появился сравнительно недавно, Сергей и Анна уже подумывают о том, чтобы усыновить еще одно дитя. Они ждут, пока подрастут старшие дети.

«У нас есть такие планы, но для этого семья должна быть в ресурсном состоянии. Сейчас у нас трое малышей, маленькому всего полгодика. Я думаю, что как только мы выйдем на такой уровень, когда будем готовы, то обязательно это сделаем», — рассказала 38-летняя жена Безрукова.

По словам Анны, она всегда хотела иметь большую семью. Кажется, Сергей согласен с супругой в этом вопросе. «Мы всегда хотели. У нас очень много любви, ей нужно делиться», — пояснила Матисон.

Супруги еще не определились с полом ребенка, которого хотят взять под свою опеку. Они пообещали, что в скором времени раскроют этот секрет, сообщает Starhit.

Фото и видео: Instagram

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