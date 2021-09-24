На грани разрыва? Супруга Андрея Мерзликина раскрыла всю правду о разводе

Позже Анна сама лично опубликовала тот «источник», на который, опираясь, сделала вывод пресса: «На сайте Нагатинского суда есть информация, что Мерзликина А. Ю. подала на развод с Мерзликиным А. И... Но я-то "А. Г"», — с юмором подала информацию жена. Заявление, на которое обратили внимание журналисты, было зарегистрировано 23 сентября.

Напомним, что Андрей и Анна поженились в 2006 году, через два месяца после регистрации брака пара обвенчалась. Чета растит 4 детей и считается одной из самых крепких пар российского кино. В их семье и сегодня царит мир и гармония, правда, не обходится без смешных моментов. В свой день рождения Анна опубликовала диалог с сыном.

Когда Макар подошел к маме с поздравлениями, ребенок спросил: «Мамочка, у тебя сегодня день рождения?». Мама ответила утвердительно, на что парень уточнил: «Тебе 41 исполняется?». На что тоже получил утвердительный ответ. Тогда сообразительный ребенок попросил: «Мамочка, не умирай!», — поделилась Мерзликина в своем Instagram.