Супруга Андрея Макаревича столкнулась с сильным беспокойством после родов

Супруга Макаревича Эйнат родом из Израиля. Она младше своего избранника на 30 лет, но это не помешало им создать крепкую семью. 68-летний музыкант в восторге от своей жены и счастлив быть с ней.

Звездная пара долго мечтала о ребенке, и когда наконец Эйнат забеременела, они решили сохранить это в секрете. После того как малыш появился на свет, новоиспеченная мама смогла поделиться своими эмоциями.