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Супруга Андрея Макаревича столкнулась с сильным беспокойством после родов

На днях Андрей Макаревич объявил, что стал отцом. Его израильская жена родила ему сына. Музыкант долго время держал в тайне беременность любимой. Однако теперь, когда все карты раскрыты, пара с удовольствием делится интересными подробностями.
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Андрей Макаревич

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Супруга Макаревича Эйнат родом из Израиля. Она младше своего избранника на 30 лет, но это не помешало им создать крепкую семью. 68-летний музыкант в восторге от своей жены и счастлив быть с ней.

Звездная пара долго мечтала о ребенке, и когда наконец Эйнат забеременела, они решили сохранить это в секрете. После того как малыш появился на свет, новоиспеченная мама смогла поделиться своими эмоциями.

Оказалось, что вместе со счастьем материнства она почувствовала и сильное беспокойство. «И нарекли ему имя в Израиле Эйтан, сын Андрея. Неожиданно появились новые страхи: чтобы он не задохнулся, не захлебнулся, невзначай не проснулся», — написала супруга Макаревича в блоге.

Поклонники поспешили успокоить разволновавшуюся женщину. В комментариях люди, у которых уже есть дети, заверили ее, что это чувство абсолютно естественно и свойственно каждому родителю.

Фото: Global Look Press, соцсети

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