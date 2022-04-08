Супруга Андрея Макаревича столкнулась с сильным беспокойством после родов
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Супруга Макаревича Эйнат родом из Израиля. Она младше своего избранника на 30 лет, но это не помешало им создать крепкую семью. 68-летний музыкант в восторге от своей жены и счастлив быть с ней.
Звездная пара долго мечтала о ребенке, и когда наконец Эйнат забеременела, они решили сохранить это в секрете. После того как малыш появился на свет, новоиспеченная мама смогла поделиться своими эмоциями.
Оказалось, что вместе со счастьем материнства она почувствовала и сильное беспокойство. «И нарекли ему имя в Израиле Эйтан, сын Андрея. Неожиданно появились новые страхи: чтобы он не задохнулся, не захлебнулся, невзначай не проснулся», — написала супруга Макаревича в блоге.
Поклонники поспешили успокоить разволновавшуюся женщину. В комментариях люди, у которых уже есть дети, заверили ее, что это чувство абсолютно естественно и свойственно каждому родителю.
Фото: Global Look Press, соцсети