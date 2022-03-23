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Супруг покойной Евгении Брик впервые вышел на связь с подписчиками после трагедии

10 февраля Евгения Брик умерла после долгих лет борьбы с онкологией. Это событие сильно ударило по родным и близким актрисы. Ее муж, режиссер Валерий Тодоровский, больше месяца не давал никаких комментариев, но наконец вышел на связь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерий Тодоровский и Евгения Брик

Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press

23 марта, спустя больше месяца после смерти любимой супруги, Тодоровский опубликовал ее фото с лаконичной подписью: «Женя». Мужчине непросто справиться с утратой. Поклонники поддержали режиссера в комментариях под постом. «Самые глубокие соболезнования», «Скорбим с вами», «Всегда будем помнить о ней», «Светлая память», «Сил вам», «Желаю вам не потерять смысл жизни. Творите дальше», — пишут в Сети.

Напомним, что смерть Евгении Брик шокировала не только публику, но и знакомых актрисы. Она долгое время держала в тайне свою болезнь и не рассказывала практически никому о своих проблемах. О смерти артистки первой сообщила Екатерина Гордеева, которая работала вместе с ней над благотворительным проектом. Евгения ушла из жизни в возрасте 40 лет. Помимо мужа, у нее осталась 12-летняя дочь Зоя, сестра и мама.

Фото: Global Look Press

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