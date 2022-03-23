Супруг покойной Евгении Брик впервые вышел на связь с подписчиками после трагедии

23 марта, спустя больше месяца после смерти любимой супруги, Тодоровский опубликовал ее фото с лаконичной подписью: «Женя». Мужчине непросто справиться с утратой. Поклонники поддержали режиссера в комментариях под постом. «Самые глубокие соболезнования», «Скорбим с вами», «Всегда будем помнить о ней», «Светлая память», «Сил вам», «Желаю вам не потерять смысл жизни. Творите дальше», — пишут в Сети.

Напомним, что смерть Евгении Брик шокировала не только публику, но и знакомых актрисы. Она долгое время держала в тайне свою болезнь и не рассказывала практически никому о своих проблемах. О смерти артистки первой сообщила Екатерина Гордеева, которая работала вместе с ней над благотворительным проектом. Евгения ушла из жизни в возрасте 40 лет. Помимо мужа, у нее осталась 12-летняя дочь Зоя, сестра и мама.