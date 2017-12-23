62-летняя Лариса Долина раскрыла планы на новогоднюю ночь и зимние каникулы. Певица не проведет время с мужем Ильей Спицыным.

Новый, 2018 год все ближе, и многие звезды уже давно определились, с кем и где будут отмечать праздники. Разумеется, большинство проведут это время со своими семьями и возлюбленными... но не Лариса Долина.

«31 декабря мы с дочкой и внучкой летим в Майами. А через несколько дней отправляемся в круиз по Карибским островам. Мы мечтали об этом много лет, но внучка была маленькая. Сейчас она уже подросла и ей можно в такое путешествие. Мы очень этого ждем!» — рассказала Долина в интервью программе «Ты не поверишь!».

Певица сухо добавила, что ее 49-летний супруг Илья Спицын не присоединится к родным из-за занятости. Однако Лариса тут же отметила, что в ее отношениях с мужем царит мир и гармония, и о разводе никто из них даже не думает. Время покажет, права ли джаз-дива.

Фото: Instagram