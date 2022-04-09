«Суперзвезда и настоящий мужчина»: Яна Рудковская заступилась за Уилла Смита
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Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
Совсем недавно Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за неудачную шутку в адрес его жены на церемонии награждения «Оскар». Многие осудили его поведение. А киноакадемия США на 10 лет запретила ему участие в своих мероприятиях. Многие корпорации начали отказываться от сотрудничества с актером. У Уилла Смита начались непростые времена.
Знаменитая телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская заступилась за актера.
«Вот так по-мужски заступился за жену (шутка была явно неуместной) — и улетел на 10 лет», — написала Рудковская.
В своем микроблоге она также опубликовала слова поддержки и восхищения. «Знаете, а я еще больше полюбила этого актера! Даже если он не получит «Оскар» в эти ближайшие 10 лет, для меня он будет символом мужества! Он — последний из могикан! Суперзвезда и настоящий мужчина», – написала Рудковская в соцсети.
Супруга фигуриста Евгения Плющенко, считает, что для американского общества это редкий пример и что Уилл Смит является вымирающим видом человека в толерантной кинематографической элите.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press