«Суперзвезда и настоящий мужчина»: Яна Рудковская заступилась за Уилла Смита

«Вот так по-мужски заступился за жену (шутка была явно неуместной) — и улетел на 10 лет», — написала Рудковская.

В своем микроблоге она также опубликовала слова поддержки и восхищения. «Знаете, а я еще больше полюбила этого актера! Даже если он не получит «Оскар» в эти ближайшие 10 лет, для меня он будет символом мужества! Он — последний из могикан! Суперзвезда и настоящий мужчина», – написала Рудковская в соцсети.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко, считает, что для американского общества это редкий пример и что Уилл Смит является вымирающим видом человека в толерантной кинематографической элите.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press