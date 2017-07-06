Похоже, 47-летняя Наоми Кэмпбелл наконец-то нашла того единственного

Как сообщает портал Dayli Mail, супермодель встречается с 61-летним египетским мультимиллионером Луи Камильери. «Наоми и Луи тайно встречаются в течение нескольких недель. Наоми любит держать свои отношения в тайне. Сейчас между ними есть настоящая искра, и только их близкие друзья знаю об их отношениях», - рассказал инсайдер.