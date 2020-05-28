passion.ru

Супермодель Миранда Керр поздравила мужа-миллиардера с годовщиной и показала фото с шикарной свадьбы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Эван Шпигель и Миранда Керр

Фото: Globallookpress / Birdie Thompson

37-летняя австралийская супермодель Миранда Керр и 29-летний американский бизнесмен Эван Шпигель отмечают кожаную свадьбу — влюбленные поженились три года назад.

В честь годовщины свадьбы Миранда опубликовала на своей странице в Instagram эффектные фотографии с бракосочетания. На снимках супермодель позирует в роскошном подвенечном платье, созданном креативным директором Dior Марией Грацией Кьюри.

Миранда Керр и Эван Шпигель

Фото: Instagram

Напомним, Миранда Керр получила предложение руки и сердца от Эвана Шпигеля летом 2016 года и похвасталась роскошным помолвочным кольцом.

Фото: Instagram

Позднее модель подписала брачный контракт, согласно которому при разводе останется без компенсации и не сможет претендовать на недвижимость миллиардера. Для Эвана Шпигеля брак с Мирандой — первый. Керр пошла под венец во второй раз. От предыдущего брака с голливудским актером Орландо Блумом австралийская красавица воспитывает 9-летнего сына Флинна. Сейчас у Шпигеля и Керр подрастают двое сыновей — 2-летний Харт и Майлз, появившийся на свет в октябре прошлого года.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!