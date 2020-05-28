Супермодель Миранда Керр поздравила мужа-миллиардера с годовщиной и показала фото с шикарной свадьбы

Позднее модель подписала брачный контракт, согласно которому при разводе останется без компенсации и не сможет претендовать на недвижимость миллиардера. Для Эвана Шпигеля брак с Мирандой — первый. Керр пошла под венец во второй раз. От предыдущего брака с голливудским актером Орландо Блумом австралийская красавица воспитывает 9-летнего сына Флинна. Сейчас у Шпигеля и Керр подрастают двое сыновей — 2-летний Харт и Майлз, появившийся на свет в октябре прошлого года.