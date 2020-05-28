Супермодель Миранда Керр поздравила мужа-миллиардера с годовщиной и показала фото с шикарной свадьбы
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
В честь годовщины свадьбы Миранда опубликовала на своей странице в Instagram эффектные фотографии с бракосочетания. На снимках супермодель позирует в роскошном подвенечном платье, созданном креативным директором Dior Марией Грацией Кьюри.
Фото: Instagram
Напомним, Миранда Керр получила предложение руки и сердца от Эвана Шпигеля летом 2016 года и похвасталась роскошным помолвочным кольцом.
Фото: Instagram
Позднее модель подписала брачный контракт, согласно которому при разводе останется без компенсации и не сможет претендовать на недвижимость миллиардера. Для Эвана Шпигеля брак с Мирандой — первый. Керр пошла под венец во второй раз. От предыдущего брака с голливудским актером Орландо Блумом австралийская красавица воспитывает 9-летнего сына Флинна. Сейчас у Шпигеля и Керр подрастают двое сыновей — 2-летний Харт и Майлз, появившийся на свет в октябре прошлого года.
Фото: Instagram
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