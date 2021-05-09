Супермодель Каролина Куркова родила третьего ребенка

Известная чешская модель Каролина Куркова и ее 49-летний избранник продюсер Арчи Друри стали родителями. Новорожденная дочь пары получила имя Луна Грейс.

«Добро пожаловать, Луна Грейс, рожденная в розовое Суперлуние. Чувство любви переполняет нас», – написала Каролина на своей странице в Instagram.

По рассказам Курковой, третья беременность была для них с мужем полной неожиданностью и объявить о ней общественности они решились на довольно позднем сроке. Но на третий раз состояние модели было намного легче, чем две предыдущие беременности. Благодаря этому, Каролина даже впервые решилась на откровенную фотосессию в положении.

«Двадцать один год я работала моделью, "документировала" всю свою жизнь на фотографиях, но никогда не хотела делать снимки во время беременности, потому что никогда не чувствовала себя красивой. Мне грустно, когда я думаю об этом», – поделилась модель.

Пара топ-модели Каролины Курковой и Арчи Друри, которая связала себя узами брака почти 12 лет назад, уже воспитывает двоих сыновей: Тобин появился на свет в 2009 году, а младший Ноа в 2015-м.