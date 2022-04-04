Супермуж: Максим Галкин признался, что полностью взял на себя все бытовые хлопоты
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Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press
Шоумен рассказал, что не заставляет супругу заниматься хозяйственными вопросами. У звездной семьи в доме есть прислуга, которая занимается бытом. За стиркой, уборкой, готовкой и глажкой следят помощники. Еще в беседе с Ириной Шихман Галкин намекнул, что Алла вообще не в курсе, что и сколько стоит.
«Она даже не в курсе всего, что касается хозяйства: ни сколько это стоит, ни какие службы чем занимаются. Она абсолютно освобождена от этого», — отметил юморист.
Примадонна занимается в доме только тем, что приносит ей удовольствие. Например, она любит периодически менять что-то в интерьере замка: то шторы новые повесит, то картины перевесит. Галкин позволяет это любимой жене.
«Алла недополучила до меня нормальной семьи, быта, отношений мужчины и женщины. Впервые ее кто-то привел в дом, построенный не ею. Это для нее важно, она благодарит меня всегда. Она, например, поплавает в бассейне и говорит: "Спасибо тебе, масечка"», — объяснил Галкин. Такое положение дел устраивает всех членов семьи.
Фото: Global Look Press