Супермуж: Максим Галкин признался, что полностью взял на себя все бытовые хлопоты

Шоумен рассказал, что не заставляет супругу заниматься хозяйственными вопросами. У звездной семьи в доме есть прислуга, которая занимается бытом. За стиркой, уборкой, готовкой и глажкой следят помощники. Еще в беседе с Ириной Шихман Галкин намекнул, что Алла вообще не в курсе, что и сколько стоит.

«Она даже не в курсе всего, что касается хозяйства: ни сколько это стоит, ни какие службы чем занимаются. Она абсолютно освобождена от этого», — отметил юморист.