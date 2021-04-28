Судзиловская в total white, Стоцкая в жемчуге и другие звезды на Best Style Awards 2021
Фото: Евгений Николаев
На мероприятие пришли многие звезды, среди которых певицы Манижа (представит Россию на «Евровидении»), Анастасия Стоцкая, Юлия Ковальчук с Алексеем Чумаковым, Ани Лорак, Марина Кравец, Брендон Стоун, Родион Газманов, Митя Фомин, DJ Грув, актриса Олеся Судзиловская, телеведущая Екатерина Стриженова с супругом, продюсером Александром Стриженовым, телеведущие Анфиса Чехова, Ирина Пудова и многие другие.
Фото: Евгений Николаев
Певица Анастасия Стоцкая блистала в черных брюках, топе с глубоким декольте, поверх которого надела белоснежный пиджак. Шею звезды украшало жемчужное ожерелье. Она дополнила образ ярким макияжем с акцентом на губы.
Фото: Пресс-служба
Актриса Олеся Судзиловская позировала вместе с Настей. Она примерила образ total white и была в брючном костюме. Свой рост и фигуру звезда подчеркнула с помощью эффектных каблуков. Она дополнила look крупными серьгами в виде ромба и красной помадой.
Фото: Евгений Николаев
Участница «Евровидения» Манижа Сангин, о которой в последнее время часто пишут в прессе, стала обладательницей титула «Прорыв года» и получила статуэтку. Кроме того, ей вручили необычный подарок — щенка, предположительно, породы американский булли покет. Звезда была удивлена, но с удовольствием позировала с новым питомцем фотографам.
На вечере она появилась в сопровождении своей мамы Наджибы Усмоновой. Певица предпочла эффектный черный брючный костюм с геометрическим принтом и необычными декоративными элементами на рукавах. Кроме того, она была в черных кедах, с прямыми распущенными волосами и крупными стрелками на глазах. Мать исполнительницы появилась в элегантном голубом жакете с вышивкой, черном платье и ниткой жемчуга на шее.
Фото: Евгений Николаев
Недавно сломавшая в прямом эфире руку Екатерина Стриженова тоже посетила мероприятие. Она появилась на вечеринке с мужем Александром. Телеведущие выиграли в номинации «Лучшая телепара» по версии премии Вest Style Awards. По признанию супругов, которые женаты более 30 лет, для них главное не мода, а стиль. Екатерина умело скрыла свою травму с помощью бордового платья с широкими руками. Александр решил надеть рубашку в тон платья Стриженовой и в остальном предпочел классику — темный костюм с галстуком.
Фото: Евгений Николаев
Еще одна эффектная пара вечера, певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, смотрелись органично. Мужчина предпочел total black, а очаровательная Юлия, ставшая «Самой стильной мамочкой года», была в бежевом костюме в клетку, красной блузке. Она выбрала для мероприятия кроссовки и красную сумочку. Напомним, у пары в 2017 году родилась дочь Амелия.
Фото: Евгений Николаев
Ани Лорак сразила гостей сексуальной рубашкой с глубоким вырезом в области декольте. На ней были черные брюки. Певица предпочла умеренный макияж, заколола волосы назад и держала в руках сумочку.
Премия вручается в 15 номинациях известным актерам театра и кино, звездам шоу-бизнеса, телевидения, спорта, популярным блогерам, представителям fashion- и beauty-индустрии — лучшим с своей сфере. Она собирает знаменитостей, которые формируют тренды, являются лидерами мнений и ориентирами в мире моды.
Фото: Евгений Николаев, пресс-служба
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