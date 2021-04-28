Судзиловская в total white, Стоцкая в жемчуге и другие звезды на Best Style Awards 2021

Участница «Евровидения» Манижа Сангин, о которой в последнее время часто пишут в прессе, стала обладательницей титула «Прорыв года» и получила статуэтку. Кроме того, ей вручили необычный подарок — щенка, предположительно, породы американский булли покет. Звезда была удивлена, но с удовольствием позировала с новым питомцем фотографам.

На вечере она появилась в сопровождении своей мамы Наджибы Усмоновой. Певица предпочла эффектный черный брючный костюм с геометрическим принтом и необычными декоративными элементами на рукавах. Кроме того, она была в черных кедах, с прямыми распущенными волосами и крупными стрелками на глазах. Мать исполнительницы появилась в элегантном голубом жакете с вышивкой, черном платье и ниткой жемчуга на шее.