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Судзиловская в стильном наряде, скромная Михалкова и другие звезды на открытии нового кинофестиваля

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олеся Судзиловская

Фото: Пресс-служба

В Москве, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялось открытие нового фестиваля Kinotavr* Special Edition.

Президент фестиваля «Кинотавр», продюсер Александр Роднянский запустил новый международный фестиваль Kinotavr. Special Edition - серию премьерных и эксклюзивных показов зарубежных фильмов, еще не вышедших в российский кинопрокат, лауреатов и участников крупнейших международных кинофестивалей. Kinotavr* Special Edition открылся показом фильма «1917» Сэма Мендеса. Гостями вечера стали Олеся Судзиловская, Надежда Михалкова, Марьяна Спивак, Виктория Толстоганова, Кирилл Серебренников, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и многие другие.

«Мы всегда смотрим на “Кинотавр” как на инструмент продвижения к зрителю самого интересного, что есть в кино, — комментирует президент фестиваля Александр Роднянский. — На протяжении 11 лет кинокомпания “Кинотавр”, в том числе компенсируя отсутствие полноценного кинопроката, а иногда и фактически просто заменяя его, проводила два международных фестиваля — собственно “Кинотавр” в Сочи и “Лики любви” в Москве. <...> Я рад, что впервые за 15 лет у нас появилась возможность возродить, если и не в буквальном смысле, международную часть фестиваля. Kinotavr. Special Edition покажет программу из разных фильмов по-разному одаренных авторов, которую мы вместе с Ситорой Алиевой попросили собрать кинокритика Стаса Тыркина».

Kinotavr. Special Edition пройдет впервые в Москве с 30 января по 2 февраля 2020 года. В программу также вошли фильмы «Правда» Хирокадзу Корээда, «Тайная жизнь» Терренса Малика, О бесконечности» Роя Андерссона, «Тламесс» Алы Эдинна Слима, «Ты умрешь в 20» Амджада Абу Алала и «Вишневый переулок, 7» Йонфаня.

Фото: пресс-служба

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