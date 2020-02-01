Судзиловская в стильном наряде, скромная Михалкова и другие звезды на открытии нового кинофестиваля

«Мы всегда смотрим на “Кинотавр” как на инструмент продвижения к зрителю самого интересного, что есть в кино, — комментирует президент фестиваля Александр Роднянский. — На протяжении 11 лет кинокомпания “Кинотавр”, в том числе компенсируя отсутствие полноценного кинопроката, а иногда и фактически просто заменяя его, проводила два международных фестиваля — собственно “Кинотавр” в Сочи и “Лики любви” в Москве. <...> Я рад, что впервые за 15 лет у нас появилась возможность возродить, если и не в буквальном смысле, международную часть фестиваля. Kinotavr. Special Edition покажет программу из разных фильмов по-разному одаренных авторов, которую мы вместе с Ситорой Алиевой попросили собрать кинокритика Стаса Тыркина».

Kinotavr. Special Edition пройдет впервые в Москве с 30 января по 2 февраля 2020 года. В программу также вошли фильмы «Правда» Хирокадзу Корээда, «Тайная жизнь» Терренса Малика, О бесконечности» Роя Андерссона, «Тламесс» Алы Эдинна Слима, «Ты умрешь в 20» Амджада Абу Алала и «Вишневый переулок, 7» Йонфаня.