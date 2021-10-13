Судзиловская — в стиле вамп, а Бондарчук с мужем — в смокингах: звезды на премьере ужастика «Чаки»

Перед премьерой фотографам позировали: Олеся Судзиловская, Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Алена Водонаева, DJ Грув, Александра Сланевская, бывшая солистка Serebro Полина Фаворская, Маша Цигаль, экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс и другие.

Актриса Олеся Судзиловская выбрала образ в стиле женщины-вамп. Звезда надела черную юбку-карандаш с клетчатой блузкой в красно-черном цвете и добавила аксессуар в виде кожаного клатча в тон.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко появились на показе в черных смокингах. Экс-супруга Федора Бондарчука предпочла скинни-брюки и объемный пиджак с массивным цветком на плече.