Судзиловская — в стиле вамп, а Бондарчук с мужем — в смокингах: звезды на премьере ужастика «Чаки»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Перед премьерой фотографам позировали: Олеся Судзиловская, Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Алена Водонаева, DJ Грув, Александра Сланевская, бывшая солистка Serebro Полина Фаворская, Маша Цигаль, экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс и другие.
Актриса Олеся Судзиловская выбрала образ в стиле женщины-вамп. Звезда надела черную юбку-карандаш с клетчатой блузкой в красно-черном цвете и добавила аксессуар в виде кожаного клатча в тон.
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко появились на показе в черных смокингах. Экс-супруга Федора Бондарчука предпочла скинни-брюки и объемный пиджак с массивным цветком на плече.
Ведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева посетила мероприятие в расслабленном образе, надев яркий объемный свитер с пестрым принтом и кроксы из лимитированной коллекции группы LittleBig.
Порадовала своим присутствием на премьерном показе сериала экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс.
Певица выбрала образ, отлично подходящий тематике ужастика о кукле по имени Чаки: черный низ, каблуки и пиджак в красно-черную клетку.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru