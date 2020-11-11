Судзиловская в кожаных брюках, Повереннова в шелковом платье и другие звезды на кинопремьере
Фото: Пресс-служба
Среди гостей мероприятия были Олеся Судзиловская, Аглая Тарасова, Денис Шведов, Павел Табаков, Нонна Гришаева, Ирина Хакамада, Анна Чурина, Влад Лисовец, Дарья Повереннова и другие.
Фото: Пресс-служба
Первые зрители высоко оценили фильм Винтерберга и поделились своими впечатлениями после показа. Аглая Тарасова: «Мы смеялись, плакали на фильме. Гениальный сценарий и вообще идея. Я, если честно, давно не чувствовала такое единение людей в зале. Все дышат одними эмоциями и прямо жить хочется после фильма». Павел Табаков: «Это гениальный фильм!». Олеся Судзиловская: «Я в восторге от художественного решения. Очищающее кино!». Нонна Гришаева: «Бесподобная игра всех четверых главных героев. И больше всего нам с дочерью понравился финальный танец Миккельсена!».
Режиссер Томас Винтерберг говорит, фильм создан под влиянием идей норвежского психолога Финна Скордеруда о том, что человек рождается с дефицитом алкоголя в крови в 0,5 промилле. По сюжету четыре преподавателя средней школы: историк (его играет Мадс Миккельсен), психолог, физрук и экономист, стремясь вырваться из ловушки повседневности, решают принять участие в эксперименте, который подразумевает систематическое употребление алкоголя. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан виски вечером. Казалось бы, что может пойти не так?
«Еще по одной» был отобран в официальную программу Каннского кинофестиваля этого года, отмененного из-за пандемии коронавируса. Недавно прогремел у себя на родине — стал лидером проката в Дании после возобновления работы кинотеатров, получил приз «Серебряная раковина» за актерский состав на кинофестивале в Сан-Себастьяне, приз зрительских симпатий за лучший фильм на кинофестивале в Лондоне, номинирован на 33-ю премию Европейской киноакадемии (European Film Academy), которую называют европейским «Оскаром». Также фильм включен в шорт-лист претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В широкий прокат лента выходит 12 ноября. Купить билеты можно здесь.
Фото и видео: пресс-служба
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