Судзиловская в кожаных брюках, Повереннова в шелковом платье и другие звезды на кинопремьере

Режиссер Томас Винтерберг говорит, фильм создан под влиянием идей норвежского психолога Финна Скордеруда о том, что человек рождается с дефицитом алкоголя в крови в 0,5 промилле. По сюжету четыре преподавателя средней школы: историк (его играет Мадс Миккельсен), психолог, физрук и экономист, стремясь вырваться из ловушки повседневности, решают принять участие в эксперименте, который подразумевает систематическое употребление алкоголя. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан виски вечером. Казалось бы, что может пойти не так?

«Еще по одной» был отобран в официальную программу Каннского кинофестиваля этого года, отмененного из-за пандемии коронавируса. Недавно прогремел у себя на родине — стал лидером проката в Дании после возобновления работы кинотеатров, получил приз «Серебряная раковина» за актерский состав на кинофестивале в Сан-Себастьяне, приз зрительских симпатий за лучший фильм на кинофестивале в Лондоне, номинирован на 33-ю премию Европейской киноакадемии (European Film Academy), которую называют европейским «Оскаром». Также фильм включен в шорт-лист претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В широкий прокат лента выходит 12 ноября. Купить билеты можно здесь.