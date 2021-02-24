Судзиловская в кожаных брюках, Кулецкая в костюме и другие на выставке «CPM-2021» в Москве

«Я очень люблю российских дизайнеров. Раньше я работала программным директором Недели моды Mercedes-Benz, поэтому с отечественными брендами мое знакомство уже давно состоялось. С удовольствием их поддерживаю по сей день. Например, сегодня я тоже в одежде от российского бренда Seven Lab».

Актриса Глафира Тарханова выбрала объемный темный клетчатый пиджак в сочетании с джинсами и грубыми ботинками, а Татьяна Веденеева появилась в однотонном бежевом костюме.

Анна Горшкова пришла на выставку в полосатом свитшоте и черной юбке-миди, которую надела с ботильонами на устойчивом каблуке, а Екатерина Дробыш появилась в элегантном total-white, который дополнили белоснежные ботфорты.

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