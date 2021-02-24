Судзиловская в кожаных брюках, Кулецкая в костюме и другие на выставке «CPM-2021» в Москве
Фото: Пресс-служба
22 февраля в Москве прошла юбилейная 35-я выставка «CPM – Collection Premiere Moscow». Мероприятие состоялось в ЦВК «Экспоцентр».
На мероприятии появились Олеся Судзиловская, Митя Фомин, Олеся Судзиловская, Митя Фомин, Анастасия Стоцкая, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Елена Кулецкая, Анна Тихомирова, Глафира Тарханова, Татьяна Веденеева, Никита Тарасов, Анна Невская, Екатерина Дробыш и другие.
Анастасия Стоцкая выбрала для мероприятия лаконичный образ, и появилась в светлом свитере и широких голубых джинсах.
«Я люблю красиво одеваться. Мне кажется, что артистка всегда должна одеваться со вкусом. У меня есть стилист, который знает весь мой гардероб, я сама даже не знаю его в полной мере. Я сообщаю ему, куда собираюсь, а мне подбирают total look», – рассказала она.
Фото: Пресс-служба
Олеся Судзиловская на выставке блеснула в короткой шубе и эффектных кожаных глянцевых брюках. Дина Земцова тоже выбрала кожаные брюки, однако широкого фасона, и дополнила их черной худи с принтом и объемной черной курткой денима с необработанным краем.
Елена Кулецкая надела брючный костюм небесно-синего оттенка, в сочетании со светлым бадлоном и бежевыми ботинками.
Фото: Пресс-служба
«Я очень люблю российских дизайнеров. Раньше я работала программным директором Недели моды Mercedes-Benz, поэтому с отечественными брендами мое знакомство уже давно состоялось. С удовольствием их поддерживаю по сей день. Например, сегодня я тоже в одежде от российского бренда Seven Lab».
Актриса Глафира Тарханова выбрала объемный темный клетчатый пиджак в сочетании с джинсами и грубыми ботинками, а Татьяна Веденеева появилась в однотонном бежевом костюме.
Анна Горшкова пришла на выставку в полосатом свитшоте и черной юбке-миди, которую надела с ботильонами на устойчивом каблуке, а Екатерина Дробыш появилась в элегантном total-white, который дополнили белоснежные ботфорты.
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Фото: пресс-служба «CPM – Collection Premiere Moscow»
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