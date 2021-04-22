Судзиловская пришла на торжественный ужине в костюме, а Повереннова в строгом пиджаке

Ключевой на мероприятии стала тема женского лидерства.

На мероприятии появилось много звезд, в том числе Олеся Судзиловская, Глафира Тарханова, Дарья Повереннова, Лариса Вербицкая, Светлана Камынина, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо, Маша Цигаль, Анна Пескова, Анна Невская, Поля Полякова, Ирина Пудова, Ксения Суркова, Анастасия Денисова, Елена Дудина, Ольга Зайцева, Алена Чехова, Анастасия Гребенкина, Женя Малахова, Ирина Темичева.

Олеся Судзиловская полностью соответствовала теме вечера в элегантном костюме песочного оттенка, под который надела футболку с принтом. К образу Олеся надела светлые кеды. Дарья Повереннова выбрала классический и сдержанный образ, и появилась на ужине в сером жилете, поверх которого надела объемный пиджак, в темных брюках и остроносых ботинках.