Судзиловская пришла на торжественный ужине в костюме, а Повереннова в строгом пиджаке
Фото: Архив пресс-службы
Ключевой на мероприятии стала тема женского лидерства.
На мероприятии появилось много звезд, в том числе Олеся Судзиловская, Глафира Тарханова, Дарья Повереннова, Лариса Вербицкая, Светлана Камынина, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо, Маша Цигаль, Анна Пескова, Анна Невская, Поля Полякова, Ирина Пудова, Ксения Суркова, Анастасия Денисова, Елена Дудина, Ольга Зайцева, Алена Чехова, Анастасия Гребенкина, Женя Малахова, Ирина Темичева.
Олеся Судзиловская полностью соответствовала теме вечера в элегантном костюме песочного оттенка, под который надела футболку с принтом. К образу Олеся надела светлые кеды. Дарья Повереннова выбрала классический и сдержанный образ, и появилась на ужине в сером жилете, поверх которого надела объемный пиджак, в темных брюках и остроносых ботинках.
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Глафира Тарханова выбрала нежную сиреневую блузку с принтом Polka dot, светлую плиссированную юбку и бежевые лакированные ботильоны. К образу актриса подобрала серебристую мини-сумочку.
Эвелина Бледанс примерила дерзкий образ – для ужина она надела объемную белую рубашку, подчеркнула талию черным ремнем. Акцентами ее образа стали также высокие черные сапоги на шнуровке и черная шляпа с широкими полями.
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Главный ньюсмейкер мероприятия, генеральный директор MaryKay Россия, Алла Соколова анонсировала изменение вектора приоритетов бренда от Fashion к Professional, и рассказала о глобальных инициативах компании и локальных проектах в России, цель которых –вдохновить женщин на создание собственного бизнеса.
Фото: архив пресс-службы
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