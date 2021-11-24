Очередной любовник 94-летней Лоллобриджиды тратит ее миллионы — сын звезды подал в суд

Милко Скофич-младший и Джина Лоллобриджида очень давно не общаются друг с другом, однако это не мешает сыну проявлять своего рода заботу о матери. Мужчина подал иск в суд, чтобы ограничить доступ к финансам матери Андреа Пьяццолле — сожителю Джины Лоллобриджиды. Как уверяет Милко, приближенный его родительницы занимается активной растратой финансовых средств кинозвезды. По его словам, Пьяццолле продал объекты недвижимости, принадлежащие Джине, приобрел себе машину марки Ferrari на ее деньги, а также втайне перевел денежные средства Джины на счет своих родителей.

На данный момент Верховный суд Италии рассматривает иск сына звезды фильма «Фанфан-тюльпан», и до вынесения вердикта все финансы актрисы ограничены — она может пользоваться средствами для удовлетворения повседневных нужд и не имеет доступ к ценным активам.

Данная ситуация вызвала сильное недоумение Джины Лоллобриджиды. «Я не заслужила такого унижения! Меня лишают радостей жизни. Я не могу обеспечить себе спокойную старость. Считаю, что суд должен дать мне спокойно провести остаток дней и дать мне умереть с тем, что у меня есть», — поделилась актриса, чуть не расплакавшись, во время интервью на телеканале Rai1. И также добавила, что от всего сердца и по собственной инициативе покупала дорогостоящие подарки семье своего близкого друга. «Моя жизнь принадлежит мне, и я сама решаю, что с ней делать. Дарить или нет подарки Андреа и его семье — это мое личное дело, и оно не касается никого другого», — подытожила она.

Сын актрисы стоит на своем. Он убежден в том, что Андреа плохо влияет на его мать, и сообщил о том, что после появления мужчины в ее доме Милко был вынесен запрет на посещение. «Я просто хочу защитить маму от людей, которые пытаются нажиться на ее доброте. Учитывая, что это происходит с ней не в первый раз, я считаю, что так для всех будет лучше», — рассказывает он в одном из интервью.