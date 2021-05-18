Суд выгоняет из квартиры детей и бывшую жену Иосифа Пригожина

Дети Иосифа Пригожина и его бывшая жена рискуют остаться на улице. Причина — скандал с микрофинансовой организацией, с которой однажды они работали. О том, как это произошло, дочь продюсера Даная рассказала изданию «Собеседник».

«Более полугода моя семья не предпринимала никаких действий, так как микрофинансовая организация первые свои суды проводила без нас, лишь только на шестом суде мы узнали о происходящем. Очень помог папа, с его помощью мы смогли приостановить деятельность МФО. Прописку мы сохраняли около двух лет.

С начала всех этих разбирательств и до сегодняшнего дня мы живем у себя дома. Мы еще будем бороться. Дело не только в квартирах, одну квартиру они у нас все-таки забрали, они ведь еще забрали деньги, которые мы выплатили им, еще и вешают на нас долг», — заявила Даная.

Она отметила, что никаких денег на данный момент они никому не должны, поскольку уже давно все выплатили.

«Поясню, мы выплатили им 6 миллионов рублей, мы ничего никому не должны были, платили все вовремя, они просто занимаются отъемом жилья, вот и все».

Даная отметила, что на заем их толкнула необходимость — ее дед попросил срочно выплатить его долю в квартире.

После того как заем был взят, дело с квартирой пошло очень быстро — ее матери дали подписать какие-то документы.

Даная заявила, что о таких вещах надо говорить — ведь их семья, по крайней мере, имеет возможность бороться с помощью своих связей и привлекать внимание с помощью прессы, а у многих такой возможности нет.