Суд встал на сторону ТСЖ: Лолита Милявская должна выплатить коммунальщикам 720 тысяч рублей

55-летняя Лолита Милявская продолжает борьбу с коммунальщиками, требующими оплату большого долга за квартиру. 5 июня в Басманном районном суде города Москвы прошло очередное заседание суда, на котором частично были удовлетворены требования ТСЖ. По решению суда певица должна выплатить 609 тысяч рублей долга, пени в размере ста тысяч рублей и госпошлину. Общая сумма составляет более 720 тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, Милявская в Instagram прокомментировала вынесенное судом решение.