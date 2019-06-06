Суд встал на сторону ТСЖ: Лолита Милявская должна выплатить коммунальщикам 720 тысяч рублей

55-летняя Лолита Милявская продолжает борьбу с коммунальщиками, требующими оплату большого долга за квартиру. 5 июня в Басманном районном суде города Москвы прошло очередное заседание суда, на котором частично были удовлетворены требования ТСЖ. По решению суда певица должна выплатить 609 тысяч рублей долга, пени в размере ста тысяч рублей и госпошлину. Общая сумма составляет более 720 тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В свою очередь, Милявская в Instagram прокомментировала вынесенное судом решение.
«Когда в суд ТСЖ не приносит документы, по которым можно сделать расчёт и проверить самостоятельно правильность начислений, когда паркинг отапливается обраткой, а тебе выставляют счёт за отопление, когда по телефону представитель ТСЖ Петухов требует с тебя 1 600 000 рублей, а в суде «только» 800! - и милая Судья Басманного Гусева И.В. всё внимательно слушает и записывает, тогда появляется решение, что ты должна 720!!! ***! Готовлю ещё 5 тысяч за мат», — подписала певица видеоролик.
Больше о Лолите вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Видео: Instagram
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