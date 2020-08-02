Суд по выселению бывшей жены Аршавина из квартиры начнется в сентябре

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина начали встречаться в 2013 году, когда спортсмен еще находился в браке с Юлией Барановской. В конечном итоге Аршавин ушел от беременной жены к Алисе и в 2016 гони сыграли свадьбу. Уже через год у них родилась дочь. Проблемы в браке Аршавина и Казьминой начались в 2018-ом, и вскоре пара разошлась. Алиса рассказала, что причиной разрыва стали многочисленные измены футболиста. Недавно Андрей выложил у себя в Инстаграм трогательное видео, на котором гуляет с детьми от первого брака. Под постом появилась Алиса на с сожалением отметила, что ее дочь на прогулку почему-то не позвали.