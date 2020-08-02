Суд по выселению бывшей жены Аршавина из квартиры начнется в сентябре
Фото: Instagram/ @kazmina_alisia__mb
Недавно Андрей Аршавин заявил, что первая жена Юлия Барановская требует от него слишком большие алименты и забрала все кубки с медалями, а теперь, похоже, решил разобраться и со второй экс-супругой. Заседание о выселении Алисы Казьминой из квартиры в северной столице, которое было отложено из-за пандемии коронавируса, должно состояться в сентябре. Дата разбирательства назначена на 23 число.
Истцом по делу выступает мать известного футболиста, на которую спортсмен переписал всю недвижимость после суда с Юлией Барановской. Алиса поделилась с подписчиками, что Татьяна Иванова прислала ей требование о выселении. Экс-супруга спортсмена должна была съехать с дочерью и вещами до 1 марта 2020 года. Требование Алиса выполнять отказалась. Теперь ее ждет судебное разбирательство.
Фото: Instagram/ @kazmina_alisia__mb
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина начали встречаться в 2013 году, когда спортсмен еще находился в браке с Юлией Барановской. В конечном итоге Аршавин ушел от беременной жены к Алисе и в 2016 гони сыграли свадьбу. Уже через год у них родилась дочь. Проблемы в браке Аршавина и Казьминой начались в 2018-ом, и вскоре пара разошлась. Алиса рассказала, что причиной разрыва стали многочисленные измены футболиста. Недавно Андрей выложил у себя в Инстаграм трогательное видео, на котором гуляет с детьми от первого брака. Под постом появилась Алиса на с сожалением отметила, что ее дочь на прогулку почему-то не позвали.
Фото: Instagram/@kazmina_alisia__mb
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