Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била, который устроил крупное ДТП в центре Москвы

Юрист сообщил, что дело передано на новое судебное рассмотрение. «Судебная коллегия по уголовным делам 2 кассационного Суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен. Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе», — сообщил Сергей Жорин.

Напомним, 1 апреля Эдвард Бил, передвигаясь на своем автомобиле, не справился с управлением и оказался на полосах, предназначенных для встречного движения. В результате блогер спровоцировал столкновение сразу нескольких машин, водитель одной из них серьезно пострадала.

Тогда блогеру назначили 2 года ограничений свободы, то есть определили часы, в которые Бил обязан находиться дома, ограничили выезд за пределы Московской области, запретили смену места жительства без уведомления соответствующих органов или лиши на 3 года водительских прав. При этом ему снова избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, передают «Известия».