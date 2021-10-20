Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ
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Фото: East News
«Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей», — говорится в пресс-службе суда, сообщает ТАСС.
Журналист обвиняется в пропаганде запрещенных веществ в двух своих интервью. Ранее представители Юрия просили закрыть административное дело в отношении блогера, которое было возбужденно 23 апреля, в связи с отсутствием состава правонарушения.
Член Общественной палаты и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что были проведены проверки, в ходе которых в двух видеоинтервью на канале Дудя были найдены доказательства пропаганды наркотических веществ. Речь идет о выпусках с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.
Фото и видео: Instagram, East News, Starface