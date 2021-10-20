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Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ

Зюзинский суд Москвы предъявил журналисту и блогеру Юрию Дудю штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических веществ в одном из его интервью. Адвокат популярного ведущего YouTube-шоу «вДудь» заявил, что он планирует обжаловать решение суда.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юрий Дудь

Фото: East News

«Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием Интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей», — говорится в пресс-службе суда, сообщает ТАСС.

Саша Бортич у Дудя

Журналист обвиняется в пропаганде запрещенных веществ в двух своих интервью. Ранее представители Юрия просили закрыть административное дело в отношении блогера, которое было возбужденно 23 апреля, в связи с отсутствием состава правонарушения.

Член Общественной палаты и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что были проведены проверки, в ходе которых в двух видеоинтервью на канале Дудя были найдены доказательства пропаганды наркотических веществ. Речь идет о выпусках с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.

Фото и видео: Instagram, East News, Starface