Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ

Журналист обвиняется в пропаганде запрещенных веществ в двух своих интервью. Ранее представители Юрия просили закрыть административное дело в отношении блогера, которое было возбужденно 23 апреля, в связи с отсутствием состава правонарушения.

Член Общественной палаты и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что были проведены проверки, в ходе которых в двух видеоинтервью на канале Дудя были найдены доказательства пропаганды наркотических веществ. Речь идет о выпусках с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.