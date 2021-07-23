Суд над Юрием Дудем продолжается: его может ждать штраф в 1,5 млн рублей

В Зюзинском суде Москвы завершилось слушание дела о пропаганде наркотиков в интервью блогера Юрия Дудя. По итогам была назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Исходя из полученных результатов решится вопрос о наказании для блогера. Ему вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП «Пропаганда наркотических средств с использованием нтернета» и грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

34-летний Дудь игнорировать заседание не стал, но во время слушания вел себя молчаливо, от комментариев журналистам воздержался. До этого фигурантом аналогичного дела стал рэпер Моргенштерн. Суд признал его виновным по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» из-за треков «Розовое вино 2» и Family. Артиста оштрафовали на 100 тысяч рублей, передает «РИА Новости».