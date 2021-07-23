Суд над Юрием Дудем продолжается: его может ждать штраф в 1,5 млн рублей
Директор «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на деятельность Юрия Дудя еще весной — на его YouTube-канале «вДудь» вышло скандальное интервью с блогером Ивангаем. Директор «Лиги» обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, чтобы те осуществили детальную проверку этого видео: она увидела в нем угрозу для молодых девушек и парней — основной аудитории канала.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @yurydud
По ее мнению, в ходе интервью журналист подает информацию о запрещенных веществах в позитивном ключе. В итоге против 34-летнего Юрия Дудя было заведено дело о пропаганде наркотиков. В ходе проверки вопросы у представителей «Лиги безопасного Интернета«» возникли и к выпуску с участием Моргенштерна, которое вышло еще осенью. Сегодня, 23 июля, по делу прошло судебное заседание.
В Зюзинском суде Москвы завершилось слушание дела о пропаганде наркотиков в интервью блогера Юрия Дудя. По итогам была назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Исходя из полученных результатов решится вопрос о наказании для блогера. Ему вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП «Пропаганда наркотических средств с использованием нтернета» и грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.
34-летний Дудь игнорировать заседание не стал, но во время слушания вел себя молчаливо, от комментариев журналистам воздержался. До этого фигурантом аналогичного дела стал рэпер Моргенштерн. Суд признал его виновным по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» из-за треков «Розовое вино 2» и Family. Артиста оштрафовали на 100 тысяч рублей, передает «РИА Новости».
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram