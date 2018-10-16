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Суд арестовал два автомобиля Дмитрия Тарасова из-за 15-миллионного долга по алиментам

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дмитрия Тарасова

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Суд наложил обеспечительный арест на имущество Дмитрия Тарасова.

Не так давно бывшая супруга Дмитрия Тарасова подала на футболиста в суд. Женщина требует от отца своего ребенка алименты в размере 15 миллионов рублей. Мужчина пытался оспорить сумму, но судья не принял его сторону. Сегодня стало известно, что суд наложил арест на имущество Дмитрия.

«Судебные приставы-исполнители в рамках задолженности по алиментам супруге Дмитрия Тарасова Оксане вынесли постановление об аресте транспортных средств», — сообщил адвокат Сергей Жорин.

Сам Дмитрий не комментирует ситуацию. «Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил — не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно. Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребенком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя. Я все. Попрошу Вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следуют и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый Вам человек, о вымышленной ситуации которого Вы знаете исключительно из желтых сми. У меня все прекрасно и Вам желаю того же: гармонии, любви и успехов», — обозначил он свою позицию две недели назад.

Фото и видео: instagram

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