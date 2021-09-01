Стычкин впервые показал подросшего сына от Сутуловой, который оказался его копией
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @stychkin
47-летний Евгений Стычкин и 41-летняя Ольга Сутулова в прошлом году стали родителями. На свет появился Михаил. Однако пара оказалась не сторонниками публичной жизни, и до этого момента ни разу не показывали наследника поклонникам.
Однако в День знаний, по примеру многих звезд, звезда фильма «День выборов» решил выложить видео с сыном.
«День знаний. Вот Ольга знает, что такое слива, а Михаил пока нет. Зато он знает что такое яблоко! И каждый день он узнает нового больше, чем я за год. Папа всегда говорил, что из того, чего я не знаю, можно составить энциклопедию Британника))) и это прекрасно ! Ибо это значит, что впереди восхитительный путь познания!!! Учиться учиться и ещё раз учиться !!! И хохотать! Без этого никак )))», – подписал он публикацию. На видео Михаил делает свои первые шаги, держась за мамино платье.
Мальчик буквально очаровал подписчиков Евгения, которые нашли, что мальчик – настоящая копия отца.
Фото: Instagram Евгения Стычкина
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