Стычкин впервые показал подросшего сына от Сутуловой, который оказался его копией

47-летний Евгений Стычкин и 41-летняя Ольга Сутулова в прошлом году стали родителями. На свет появился Михаил. Однако пара оказалась не сторонниками публичной жизни, и до этого момента ни разу не показывали наследника поклонникам.

Однако в День знаний, по примеру многих звезд, звезда фильма «День выборов» решил выложить видео с сыном.