«Ступня больше головы»: Яну Рудковскую раскритиковали за чрезмерное увлечение фотошопом

43-летняя Яна Рудковская очень гордится своей по-девичьи тонкой фигурой, которую с завидной регулярностью демонстрирует в Instagram. Многочисленные подписчики неоднократно уличали продюсера в злоупотреблении фотошопом, однако она не отвечает на эти выпады. По примеру некоторых представителей шоу-бизнеса Яна также решила завести «доску позора», где публикует фото своих хейтеров, тем не менее, количество критики под ее постами в Instagram не уменьшилось.

«Вот собрала новый пул невероятных судей в рубрику #асудьикто и думаю нужна ли эта рубрика , надо ли этим «товарищам» что-то доказывать про мой: возраст, детей, бизнес, мужа , фигуру ? Ведь так легко позвонить в Барнауле в 55 школу( закончила с серебряной медалью кстати, меня все там знают ) или АГМУ ( и в университете тоже ) , которые я закончила и уточнить про мой год рождения , или зайти на YouTube и посмотреть программу «Сегодня Вечером» на 1 Канале , куда приезжала моя одноклассница и мой классный руководитель - София Фёдоровна Егорова , она кстати до сих пор там же и работает и удостовериться и наконец -то успокоиться ! Векторы даны -проверяйте! 43 года - мне до пенсионного возраста ещё пахать и пахать, дорогие, благодаря нашему Президенту , он у нас , у женщин повысился аж на 8 лет (63 года) , чему я собственно очень рада ! Много смогу идей воплотить в жизнь! Не всегда согласна с Тимати @timatiofficial , но с одним недавним постом согласна на все 100! Я не украла, не распилила и не отжала! Заработала сама, заплатила, как и мой супруг, все налоги и трачу соответственно так, как хочу! Никому ничего не должна, помогаю тем фондам и семьям, которые проверенные и я их знаю, и исключительно по собственному желанию, что -то не нравится во мне, отпишись, а не суди, и не судим будешь! Достали, честное слово!» — разразилась Рудковская тирадой под своим новым фото с бесконечно длинными ногами.