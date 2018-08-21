«Ступня больше головы»: Яну Рудковскую раскритиковали за чрезмерное увлечение фотошопом

43-летняя Яна Рудковская очень гордится своей по-девичьи тонкой фигурой, которую с завидной регулярностью демонстрирует в Instagram. Многочисленные подписчики неоднократно уличали продюсера в злоупотреблении фотошопом, однако она не отвечает на эти выпады. По примеру некоторых представителей шоу-бизнеса Яна также решила завести «доску позора», где публикует фото своих хейтеров, тем не менее, количество критики под ее постами в Instagram не уменьшилось.
«Вот собрала новый пул невероятных судей в рубрику #асудьикто и думаю нужна ли эта рубрика , надо ли этим «товарищам» что-то доказывать про мой: возраст, детей, бизнес, мужа , фигуру ? Ведь так легко позвонить в Барнауле в 55 школу( закончила с серебряной медалью кстати, меня все там знают ) или АГМУ ( и в университете тоже ) , которые я закончила и уточнить про мой год рождения , или зайти на YouTube и посмотреть программу «Сегодня Вечером» на 1 Канале , куда приезжала моя одноклассница и мой классный руководитель - София Фёдоровна Егорова , она кстати до сих пор там же и работает и удостовериться и наконец -то успокоиться ! Векторы даны -проверяйте! 43 года - мне до пенсионного возраста ещё пахать и пахать, дорогие, благодаря нашему Президенту , он у нас , у женщин повысился аж на 8 лет (63 года) , чему я собственно очень рада ! Много смогу идей воплотить в жизнь! Не всегда согласна с Тимати @timatiofficial , но с одним недавним постом согласна на все 100! Я не украла, не распилила и не отжала! Заработала сама, заплатила, как и мой супруг, все налоги и трачу соответственно так, как хочу! Никому ничего не должна, помогаю тем фондам и семьям, которые проверенные и я их знаю, и исключительно по собственному желанию, что -то не нравится во мне, отпишись, а не суди, и не судим будешь! Достали, честное слово!» — разразилась Рудковская тирадой под своим новым фото с бесконечно длинными ногами.
«Ой....а кроссовок у вас смотрится такой длинный-размера 45...», «почему то такие огромные кроссовки», «Переусердствовали с перспективой в снапсиде (приложение для обработки фото — прим.ред.) :))», «Яна, снимите вы наконец-то эти страшные кроссовки! Они выглядят на пару размеров больше ваших ножек. Неужели это так вам нравится?», «Тот самый момент, когда ступня больше, чем голова», «ноги пусть фотошопит, хотя бы пропорции соблюдая....а то как кузнечик...», «Нет ну всё таки не должны кроссы быть больше головы..дичь», «Кроссы вытянулись вместе с ногами», «Что то кросы большие на фоне худых ног», «Карлик стал длинноногой ланью, жаль только что в Инстаграме!», «видимо дел других нет, чтобы ноги в редакторе удлинять, и целые дни тратить, чтоб потом доказать обратное», «Яна, у Вас одна нога слишком больше другой. Как так?», «Что-то на этом фото ваш 35 как 43 выглядит», — отметили подписчики.
«Не обращайте внимания, такие негативные люди были, есть и будут всегда», «Яночка, дорогая, не тратьте своё время. Это бессмысленно! Дураков ведь от этого не убавится!!!», «Яна, в вас все прекрасно!», «Яна, ты умница, и не обращай внимания на злых людей, это просто зависть, они не могут так работать, как ты», — вступились за Рудковскую фанаты.
Фото и видео: instagram