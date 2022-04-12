Студенты взбунтовались против увольнения Константина Райкина из Театральной школы

Константина Райкина сняли с должности худрука ВШСИ. Об этом сообщает журнал «Театр» со ссылкой на заявление студенческого совета.

Сообщается, что в студсовете учебного заведения это решение посчитали неприемлемым и направленным против интересов учащихся. Совет студентов ВШСИ обратился к Рособрнадзору с просьбой рассмотреть сложившуюся в учебном заведении ситуацию. Студенты считают, что эта ошибка может привести к разрушению уникального образовательного учреждения.

Анна Чиповская, являющаяся выпускницей Школы, прокомментировала ситуацию: «Сегодня Полянкин уволил Константина Аркадьевича с поста художественного руководителя школы. Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ».

Напомним, что народный артист России худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году.