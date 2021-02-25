Студентка бросила колледж, стала Instagram-блогером и заработала 73 миллиона рублей

Как уточнила Алекса, ее родители были категорически против деятельности дочери. Они ругали ее за то, что не окончила обучение. Коллинз считает, что родственники просто не понимали силу социальных сетей. Однако девушка неоднократно повторяла им: она знает, куда идет.

Ожидания блогера оправдались, сегодня она владелица дома с четырьмя спальнями и бассейном на заднем дворе во Флориде. Блогер работает с брендами как PrettyLittleThing, Fashion Nova, Urban Decay и Tart Cosmetics. Алекса любит путешествия и покупает только дорогую одежду.

Как признается модель, известные представители сильного пола приглашают ее на свидания. «Футболисты, актеры и музыканты. Я всегда отказываю, потому что у меня есть парень, которого я очень люблю», — говорит она.

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