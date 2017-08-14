Соня Киперман поделилась соблазнительным фото.

Остров Сардиния — одно из любимых мест отдыха российских знаменитостей. В этом году там побывало немало звезд отечественного шоу-бизнеса. Вот и дочь Веры Брежневой Соня решила улететь в солнечную Италию и насладиться местным климатом и купанием в Средиземном море.

Оттуда девушка делится яркими кадрами, показывая, как проходит ее путешествие. Так, сегодня Соня опубликовала новое фото, которое вызвало бурную реакцию у ее подписчиков. На снимке дочь певицы позирует в желтом бикини, демонстрируя стройную фигуру и упругие ягодицы.