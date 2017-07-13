Стройные ноги и стальной пресс: Мария Шарапова опубликовала горячее фото в черном бикини
30-летняя Мария Шарапова всегда должны быть в форме, поэтому ей приходится немало времени проводить в спортзале, работая над своей фигурой
Сегодня экс-первая ракетка мира решила похвастаться результатами упорных тренировок и опубликовала в своем блоге очень горячее фото. На снимке теннисистка предстала в черном мини-бикини, все всей красе продемонстрировав стальной пресс, стройные ноги и спортивную фигуру.
Фото собрало не только тысячи «лайков», но и комментариев, в которых пользователи Сети осыпали звезду комплиментами: «Отличное тело», «Вот это фигура!», «Горячо!», «Могу вечность смотреть на твою бесконечную и неземную красоту , стройную и изящную фигуру, сногсшибательные и соблазнительные ноги, прекрасную и непосредственную внешность -ты краса земного шара».
Фото: instagram.com, eastnews.ru