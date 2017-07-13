30-летняя Мария Шарапова всегда должны быть в форме, поэтому ей приходится немало времени проводить в спортзале, работая над своей фигурой

Сегодня экс-первая ракетка мира решила похвастаться результатами упорных тренировок и опубликовала в своем блоге очень горячее фото. На снимке теннисистка предстала в черном мини-бикини, все всей красе продемонстрировав стальной пресс, стройные ноги и спортивную фигуру.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Июл 13 2017 в 3:04 PDT