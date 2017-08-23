Поклонники бурно обсуждают новую фотографию актрисы.

Любовь Толкалина уже не раз вызывала жаркие споры подписчиков своими откровенными фото и видео: то она купается топлес в реке , то играет бюстом в тесном корсете, а то и вовсе прикрывает абсолютное голое тело полотенцем. За свои снимки актриса получает как массу комплиментов, так и жесткую критику. Но бурная реакция пользователей Сети не останавливает Толкалину вновь и вновь публиковать смелые кадры.

Так, сегодня она опять взбудоражила поклонников, выложив в Instagram фото в бикини. Стоит отметить, что выглядит 39-летняя актриса роскошно.

В комментариях к снимку появилась масса сообщений, в которых одни подписчики по достоинству оценили безупречную фигуру Любови, сравнив ее с Дюймовочкой, а другие посчитали, что публиковать подобные фото как минимум неприлично.

«Какая же Вы красавица!», «Люба были интересны как актриса, но в последнее время как бы что- то не так, такие фото вас не красят...», «Не пристойно», «Любаня, ну ты даёшь! Такая дюймовочка!», «Мало внимания видимо, решила инста завалить фотками», — написали они.

Фото: eastnews, instagram