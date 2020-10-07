Стройные ноги, длинная шея: Анна Семенович показала, как выглядела в 16 лет

«Я всегда была девочка-мечтатель. С самого детства я умела улетать в свой сказочный мир, где сбывались все мои мечты. Потом я начала наблюдать, как мои мечты из сказочного мира воплощались в реальность. Повзрослев, я стала изучать этот вопрос и поняла, что многое в нашей жизни зависит от наших установок и наших мыслей. Если вам не нравится ваша реальность, меняйте ваши установки, делайте что-то новое, что не делали раньше, разрывая привычные нейронные связи в вашем подсознании. Главное — правильно ставьте цели, не перегружая себя и верьте в их воплощение. Пройдя много крутых тренингов и работая над собой, я добилась многих своих мечт и многих еще добьюсь», — написала Семенович в микроблоге, отметив, что всегда делала карту желаний, и она помогала визуализировать мечты.

«С чего вы взяли, что использовать картинки, фото из журналов нельзя? Если человек загадывает себе мерседес, путешествие на Мальдивы, обучение в Гарварде, то где он возьмет реальные фото? Все у всех прекрасно работает по вырезкам из журналов. Можно даже не клеить ничего, а в компе собрать карту...», «Визуализация, конечно, хорошо, но она не работает без приложенных усилий и действий. Это эффективно все в совокупности», «Как необычно, здорово, неожиданно и красиво! Цветок из той жизни, который объясняет, откуда появилась нынешняя роза!», «Какая-то неземная красота...», «Сколько тепла и света в ваших глазах, Анна!», — похвалили Семенович подписчики и поделились своим опытом составления карт желаний.

А вы когда-нибудь пытались визуализировать свои мечты? Расскажите в комментариях.