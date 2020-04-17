Стройные, молодые, красивые: Юлия Высоцкая поделилась архивными фотографиями с Андреем Кончаловским

«Классные! Он — Гений! Она — муза», «Какая невероятная энергия», «Я смотрю на ВАС... И начинаю улыбаться, и так хорошо», «Вы просто фантастическая пара», «Талантливые и красивые! Фото потрясающие», «Вы прекрасны, первое фото вообще обалденное и красивое», «Какие Вы настоящие», «Очень живые! Супер! Дай Бог вам долгие лета», «Мое любимое черно-белое итальянское кино!... Очень тонкое, пронзительное, трогательное, настоящее!... Изумительные фотографии», «Как здорово, что вы у него есть», «Так выглядит счастье», — обсуждают поклонники пары.