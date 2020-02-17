Летом 2019 года Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Артистка долго готовилась к знаменательной дате и большому юбилейному туру. В Instagram она показывала, как тщательно готовила свое тело к важным событиям — много тренировалась и сидела на диетах. И результат превзошел все ее ожидания. Дженнифер не перестает удивлять поклонников своей идеальной фигурой и молодостью. Но и у нас в России есть знаменитости, которые в своем возрасте выглядят так, что дадут фору многим молодым красоткам. Так, 51-летняя бизнесвумен, журналист и модель Светлана Бондарчук для многих является эталоном привлекательности с ее стройной фигурой и натуральной красотой. И Дженнифер, и Светлана часто балуют подписчиков откровенными фотографиями, демонстрирующими их поджарые тела. И теперь обе красавицы устроили своеобразную битву, показав снимки в купальниках. Поклонники усыпали красавиц комплиментами. «Идеальная», «Горячая», «Великолепная», — написали Лопес.«Поджарая», «Очень красивая фигура», «Прелесть», — похвалили Бондарчук.А за кого бы вы отдали свой голос? О том, какими еще образами любит удивлять публику Дженнифер Лопес можно прочитать по ссылке. А про то, как Светлана Бондарчук борется с эйджизмом, вы узнаете здесь. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!