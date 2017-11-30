Примадонна поделилась новыми семейными фотографиями.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут счастливыми и спортивными. Гордый отец часто делится видеороликами с приключениями Лизы и Гарри, а мама — изредка показывает достижения двойняшек. Сегодня Примадонна показала, как ее четырехлетние дети развлекаются с пользой для здоровья.

«Домашний спорт», — прокомментировала она фото, на котором Лиза и Гарри оседлали специальные мячи для занятий аэробикой.