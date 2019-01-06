logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Стройная как тростинка Николь Кидман восхитила образом на кинопремии AACTA Awards

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Николь Кидман

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Вечером 4 января в Лос-Анджелесе состоялась Восьмая церемония вручения премии Австралийской академии кинематографа и телевидения.

В этот вечер особое внимание привлекла голливудская актриса Николь Кидман. 51-летняя блондинка получила награду за лучшую женскую роль второго плана (за роль в фильме «Стертая личность»). На церемонии вручения премии AACTA Awards Николь появилась в необычном платье Miu Miu с объемными белоснежными рюшами, украшающими глубокое декольте, и черной юбкой в пол, подчеркнувшей стройную фигуру кинозвезды.

Николь Кидман

Среди гостей вечера также замечены Эмили Блант, Гленн Клоуз, Оливия Колман и Рами Малек, получивший статуэтку как лучший актер за роль в фильме «Богемская рапсодия».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: AdMedia, Faye Sadou/Globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алые сапоги-чулки и серебристое платье-халат: новогодний наряд Екатерины Климовой понравился ее подписчицам
Татьяна Брухунова о Евгении Петросяне: «Я не мыслю без него своей жизни»
«Ну вот и все, разлетелись»: Максим Виторган поставил точку в разговорах об изменах жены
«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету
Семейное застолье и погоня до лифта: в Сети появились новые подробности ссоры Башарова с женой, после которой он сломал ей нос