Стройная как тростинка Николь Кидман восхитила образом на кинопремии AACTA Awards

В этот вечер особое внимание привлекла голливудская актриса Николь Кидман. 51-летняя блондинка получила награду за лучшую женскую роль второго плана (за роль в фильме «Стертая личность»). На церемонии вручения премии AACTA Awards Николь появилась в необычном платье Miu Miu с объемными белоснежными рюшами, украшающими глубокое декольте, и черной юбкой в пол, подчеркнувшей стройную фигуру кинозвезды.