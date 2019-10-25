«Стройная, как мама!» 18-летняя дочь Веры Брежневой взбудоражила Сеть смелым фото в сверкающем бикини
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Фото: Instagram
Дочери Веры Брежневой досталась красота матери: 18-летняя девушка может похвастаться идеальной фигурой и ангельским лицом. Но в отличие от своей знаменитой родительницы Соня Киперман не делает этого так часто.
Но редкие снимки, которые появляются на странице Сони, впечатляют ее фолловеров. Так, она буквально взбудоражила Сеть новой фотографией в сверкающем черном бикини.
«Скучаю по лету», - подписала она снимок.
Фото: Instagram
«Ваааааау!», «Огонь!», «Соня!», «Отличное тело!», «Красивая и стройная, как мама», «Прекрасная», — засыпали девушку комментариями.
Напомним, Соня Киперман живет и учится в США. Летом она окончила школу и поступила в престижное учебное заведение. Вера Брежнева летала к ней на выпускной, а после призналась, что очень гордится своим ребенком.
Фото и видео: Instagram
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