passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Стройная, как мама!» 18-летняя дочь Веры Брежневой взбудоражила Сеть смелым фото в сверкающем бикини

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Вера Брежнева и Соня Киперман

Фото: Instagram

Девушка редко публикует снимки в соцсетях, но каждый раз удивляет ими подписчиков.

Дочери Веры Брежневой досталась красота матери: 18-летняя девушка может похвастаться идеальной фигурой и ангельским лицом. Но в отличие от своей знаменитой родительницы Соня Киперман не делает этого так часто.

Но редкие снимки, которые появляются на странице Сони, впечатляют ее фолловеров. Так, она буквально взбудоражила Сеть новой фотографией в сверкающем черном бикини.

«Скучаю по лету», - подписала она снимок.

Фото: Instagram

«Ваааааау!», «Огонь!», «Соня!», «Отличное тело!», «Красивая и стройная, как мама», «Прекрасная», — засыпали девушку комментариями.

Напомним, Соня Киперман живет и учится в США. Летом она окончила школу и поступила в престижное учебное заведение. Вера Брежнева летала к ней на выпускной, а после призналась, что очень гордится своим ребенком.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!