«Стройная, как мама!» 18-летняя дочь Веры Брежневой взбудоражила Сеть смелым фото в сверкающем бикини

«Ваааааау!», «Огонь!», «Соня!», «Отличное тело!», «Красивая и стройная, как мама», «Прекрасная», — засыпали девушку комментариями.

Напомним, Соня Киперман живет и учится в США. Летом она окончила школу и поступила в престижное учебное заведение. Вера Брежнева летала к ней на выпускной, а после призналась, что очень гордится своим ребенком.