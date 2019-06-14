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Стройная и подтянутая: 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала себя во всей красе в новой фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наоми Кэмпбелл

Фото: Nancy Kaszerman/ Global Look press
Модель появлялась на обложках издания уже много раз.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл украшает собой лучшие мировые глянцевые издания. На обложке одного только Vogue в разных странах она появлялась 60 раз.

Британский офис издания возглавляет приятель Наоми - 47-летний Эдвард Эннинфул. Он пригласил Кэмпбелл принять участие в очередной фотосессии для Vogue. Новые фотографии модели появятся в июльском номере журнала. Некоторые снимки Наоми уже опубликовала в социальных сетях.

Съемки проходили в Кении: в пустыне и на берегу Индийского океана. На кадрах, сделанных в песках, 49-летняя супермодель позирует полностью обнаженной, демонстрируя стройное и подтянутое тело.

Эдвард Эннинфул так прокомментировал работу с Кэмпбелл: «Наоми окунулась в свободную атмосферу серфинга и рассказала, как научиться принимать себя и свое тело».

Наоми на съемках

«Великолепная»,

«Невероятная»,

«Богиня. Всегда сияет»,

«Королева мира», - оставили комментарии подписчики Наоми.

Наоми танцует

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Nancy Kaszerman/ Global Look press

Видео: Instagram

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