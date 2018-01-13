49-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала гибкость поклонникам.

Фотография, которая появилась в блоге Светланы Бондарчук в первый день этой рабочей недели, вызвала бурные эмоции у подписчиков.

«Прекрасное утро!», «Мой самый любимый утренний вид и любимая студентка.)))», «Вау! У Вас очень хороший уровень в йоге», «Тягучая вы, однако ) здорово!», «Гибкая, как тростник!», «Классно!», «Вы такая умничка ! Браво!», «Вы занимаетесь с личным тренером?... сколько раз в неделю...?», «Долгая практика детектет», «Преимущество быть стройной», — восхищены фолловеры.

Подписчики в очередной раз отметили стройность звезды, но отнеслись к ней по-разному: «Хватит! Одни скулы торчат», «Света, вы в шикарной форме, поделитесь пожалуйста, какими видами спорта и как часто вы занимаетесь?»

Сейчас Светлана отдыхает с друзьями и практикует йогу каждый или почти каждый день.