Стриженова, Семенович, Костюшкина и другие звезды на бьюти-ланче в Москве
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
Ведущей бьюти-ланча, который посетили Екатерина Стриженова, Олеся Судзиловская, Анна Семенович, Лера Кудрявцева, Екатерина Гордон, Юлия Костюшкина, Анастасия Стоцкая, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Анастасия Макеева и Анастасия Гребенкина, стала Светлана Зейналова.
Фото: пресс-служба
Помимо обсуждения новинок и светских новостей, звездных гостей также ожидали мастер-классы и рекомендации от автора метода похудения при помощи дыхания «Корпанетик-360» Марины Корпан, инструктора нейрографики Анастасии Анисимовой, основателя бренда косметики Nanoasia Киры Сорокиной, генерального директора клиники эстетической медицины «Галактика» Евгении Александровы, а также от владелиц сети салонов Nail Sunny Элеоноры и Арины Мовсисян.
Фото: пресс-служба