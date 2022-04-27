passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 21:00
1 мин.

Стриженова, Семенович, Костюшкина и другие звезды на бьюти-ланче в Москве

В ресторане Hamster 26 апреля прошло мероприятие проекта #ПроBeauty, собравшее множество звездных гостей. Присутствующим представилась возможность в уютной атмосфере познакомиться с beauty-новинками, продегустировать блюда от Hamster, а также обсудить планы на майские праздники.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Екатерина Стриженова

Фото: пресс-служба

Ведущей бьюти-ланча, который посетили Екатерина Стриженова, Олеся Судзиловская, Анна Семенович, Лера Кудрявцева, Екатерина Гордон, Юлия Костюшкина, Анастасия Стоцкая, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Анастасия Макеева и Анастасия Гребенкина, стала Светлана Зейналова.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Фото: пресс-служба

Помимо обсуждения новинок и светских новостей, звездных гостей также ожидали мастер-классы и рекомендации от автора метода похудения при помощи дыхания «Корпанетик-360» Марины Корпан, инструктора нейрографики Анастасии Анисимовой, основателя бренда косметики Nanoasia Киры Сорокиной, генерального директора клиники эстетической медицины «Галактика» Евгении Александровы, а также от владелиц сети салонов Nail Sunny Элеоноры и Арины Мовсисян.

Фото: пресс-служба

Новости партнеров
О чем говорят