Стриженова, Семенович, Костюшкина и другие звезды на бьюти-ланче в Москве

Помимо обсуждения новинок и светских новостей, звездных гостей также ожидали мастер-классы и рекомендации от автора метода похудения при помощи дыхания «Корпанетик-360» Марины Корпан, инструктора нейрографики Анастасии Анисимовой, основателя бренда косметики Nanoasia Киры Сорокиной, генерального директора клиники эстетической медицины «Галактика» Евгении Александровы, а также от владелиц сети салонов Nail Sunny Элеоноры и Арины Мовсисян.