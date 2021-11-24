Стриженова раскрыла причину, по которой ее мать так и не смогла выйти замуж во второй раз

В сентябре прошлого года мама известной телеведущей Екатерины Стриженовой умерла. В своем прощальном посте сестра Екатерины Валентина Андриянова рассказала о том, как Валентина Яковлевна осталась одна в 36 лет и самостоятельно воспитала дочерей и внуков, чтя память покойного супруга. «В 36 лет оставшись одной с двумя дочками, вырастив четырёх внучек, собирая на день памяти мужа сто человек, зная всё об их жизни — это наша мама. И сегодня мы прощаемся с ней. Но она же сама научила нас, что можно жить с человеком всю жизнь помня о нем», — написала Валентина в своем Instagram.

Валентина Яковлевна всю свою жизнь до самой смерти помнила о своем покойном супруге, она также поддерживала близкие отношения и с его друзьями. Однако с момента его смерти, мама Екатерины Стриженовой так и не решилась связать себя узами брака во второй раз. «Маме было 36 лет, когда умер наш с Викторией папа. Но она замуж больше не вышла. Говорила: "Лучше мужа нет, а хуже мне не надо"», — вспоминает слова родительницы ведущая телепрограммы «Время покажет».