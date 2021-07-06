passion.ru

Стриптиз Софи Марсо, бойкот Изабель Аджани и другие скандалы на кинофестивале в Каннах

6 июля открывается 74-й Международный Каннский кинофестиваль. Это событие, которого весь год ждут режиссеры, актеры и киноманы. Традиционно на фестивале состоятся премьеры от лучших мировых кинодеятелей, по красной дорожке пройдутся сотни знаменитостей. Но кроме дефиле голливудских (и не только) красавиц в Каннах случались и курьезы. Passion.ru выделил пятерку самых запоминающихся скандалов.
Стриптиз Софи Марсо, бойкот Изабель Аджани и другие скандалы на кинофестивале в Каннах

Бойкот Изабель Аджани

1983 год

В начале 1980-х французская актриса Изабель Аджани была на пике своей популярности. И звезда по максимуму монетизировала свою славу.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Изабель Аджани

Фото: Getty Images

Ален Сушон и Изабель Аджани в Каннах, 1983 год

Ален Сушон и Изабель Аджани в Каннах, 1983 год

Фото: East News

В 1983 году Аджани представляла в Каннах фильм «Убийственное лето». Но во время премьеры случился конфуз — она прикрывала лицо сумочкой. Аджани заключила с несколькими изданиями контракт, продав им право фотографировать себя. Таким образом, ее лицо было доступно только для избранных.

Фотографы расценили ее поведение как хамство и устроили звезде бойкот. Когда в следующий раз она появилась перед публикой, но уже на красной дорожке, фотографы демонстративно положили камеры на пол и повернулись к Аджани спиной.

Стриптиз Софи Марсо

2005 год

Софи Марсо в Каннах, 2005 год

Софи Марсо в Каннах, 2005 год

Фото: Getty Images

Софи Марсо во многих интервью отмечала, что считает одной из главных своих черт скромность. Но в то же время актриса открыто эксплуатирует свою привлекательность. Бывает, что порой звезда французского кино попадает в неловкие и даже пикантные ситуации.

Так, в 2005 году в Каннах во время прохода по красной дорожке у Софи с плеча слетела бретелька ее наряда, обнажив грудь, неприкрытую нижним бельем. Знаменитость быстро исправила ситуацию, но десятки фотографов запечатлели прелести актрисы.

Неприличный жест Квентина Тарантино

1994 год

Квентин Тарантино

Квентин Тарантино

Фото: Getty Images

Квентин Тарантино известен не только своими фильмами, получившими множеством престижных кинонаград, но и своим свободолюбивым нравом. В 1994 году режиссер появился на показе «Криминального чтива» в майке и джинсах. И когда пришло время получать «Золотую пальмовую ветвь», Квентин не собирался надевать положенный по дресс-коду костюм. Но организаторы сделали ему замечание, попросив уважать окружающих.

Тарантино переоделся, но когда спускался с наградой со сцены, из зала в его адрес полетели оскорбления. И Тарантино, недолго думая, в присутствии десятков камер показал средний палец.

Жесткие высказывания Ларса фон Триера

2011 год

Кирстен Данст и Ларс фон Триер

Кирстен Данст и Ларс фон Триер

Фото: Getty Images

В 2011-м Ларс фон Триер привез в Канны фильм «Меланхолия» с Кирстен Данст в главной роли. И во время своего выступления режиссер позволил себе нелестно высказаться со сцены о евреях. «Я, конечно, за них, но они, согласитесь, они доставляют много неприятностей», — заявил он, добавив, что в какой-то мере понимает нацистов.

Подобная речь, что естественно, вызвала гнев общественности. Ларса фон Триера объявили персоной нон-грата на фестивале.

Журналист под юбкой Америки Ферреры

2014 год

Стриптиз Софи Марсо, бойкот Изабель Аджани и другие скандалы на кинофестивале в Каннах

Фото: East News

Большой скандал разразился на Международном Каннском кинофестивале в 2014 году. Во время выхода на красную дорожку актеров, озвучивавших героев мультфильма «Как приручить дракона 2», эпатажный журналист из Украины Виталий Седюк выбежал к знаменитостям и молниеносно залез под пышную юбку Америки Ферреры. В укромном месте он пробыл несколько мгновений, пока его не скрутили и не увели под руки охранники.

А вы следите за киноновинками и жизнью знаменитостей?

Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram