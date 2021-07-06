Стриптиз Софи Марсо, бойкот Изабель Аджани и другие скандалы на кинофестивале в Каннах

В 1983 году Аджани представляла в Каннах фильм «Убийственное лето». Но во время премьеры случился конфуз — она прикрывала лицо сумочкой. Аджани заключила с несколькими изданиями контракт, продав им право фотографировать себя. Таким образом, ее лицо было доступно только для избранных.

Фотографы расценили ее поведение как хамство и устроили звезде бойкот. Когда в следующий раз она появилась перед публикой, но уже на красной дорожке, фотографы демонстративно положили камеры на пол и повернулись к Аджани спиной.

Стриптиз Софи Марсо

2005 год