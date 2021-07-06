Стриптиз Софи Марсо, бойкот Изабель Аджани и другие скандалы на кинофестивале в Каннах
Бойкот Изабель Аджани
1983 год
В начале 1980-х французская актриса Изабель Аджани была на пике своей популярности. И звезда по максимуму монетизировала свою славу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Фото: East News
В 1983 году Аджани представляла в Каннах фильм «Убийственное лето». Но во время премьеры случился конфуз — она прикрывала лицо сумочкой. Аджани заключила с несколькими изданиями контракт, продав им право фотографировать себя. Таким образом, ее лицо было доступно только для избранных.
Фотографы расценили ее поведение как хамство и устроили звезде бойкот. Когда в следующий раз она появилась перед публикой, но уже на красной дорожке, фотографы демонстративно положили камеры на пол и повернулись к Аджани спиной.
Стриптиз Софи Марсо
2005 год
Фото: Getty Images
Софи Марсо во многих интервью отмечала, что считает одной из главных своих черт скромность. Но в то же время актриса открыто эксплуатирует свою привлекательность. Бывает, что порой звезда французского кино попадает в неловкие и даже пикантные ситуации.
Так, в 2005 году в Каннах во время прохода по красной дорожке у Софи с плеча слетела бретелька ее наряда, обнажив грудь, неприкрытую нижним бельем. Знаменитость быстро исправила ситуацию, но десятки фотографов запечатлели прелести актрисы.
Неприличный жест Квентина Тарантино
1994 год
Фото: Getty Images
Квентин Тарантино известен не только своими фильмами, получившими множеством престижных кинонаград, но и своим свободолюбивым нравом. В 1994 году режиссер появился на показе «Криминального чтива» в майке и джинсах. И когда пришло время получать «Золотую пальмовую ветвь», Квентин не собирался надевать положенный по дресс-коду костюм. Но организаторы сделали ему замечание, попросив уважать окружающих.
Тарантино переоделся, но когда спускался с наградой со сцены, из зала в его адрес полетели оскорбления. И Тарантино, недолго думая, в присутствии десятков камер показал средний палец.
Жесткие высказывания Ларса фон Триера
2011 год
Фото: Getty Images
В 2011-м Ларс фон Триер привез в Канны фильм «Меланхолия» с Кирстен Данст в главной роли. И во время своего выступления режиссер позволил себе нелестно высказаться со сцены о евреях. «Я, конечно, за них, но они, согласитесь, они доставляют много неприятностей», — заявил он, добавив, что в какой-то мере понимает нацистов.
Подобная речь, что естественно, вызвала гнев общественности. Ларса фон Триера объявили персоной нон-грата на фестивале.
Журналист под юбкой Америки Ферреры
2014 год
Фото: East News
Большой скандал разразился на Международном Каннском кинофестивале в 2014 году. Во время выхода на красную дорожку актеров, озвучивавших героев мультфильма «Как приручить дракона 2», эпатажный журналист из Украины Виталий Седюк выбежал к знаменитостям и молниеносно залез под пышную юбку Америки Ферреры. В укромном месте он пробыл несколько мгновений, пока его не скрутили и не увели под руки охранники.
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Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images
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